Режиссёр Райан Юникомб опубликовал в Instagram фотографию Пирса Броснана. В подписи к ней постановщик намекнул, что актёр может сыграть дворецкого Брюса Уэйна Альфреда в новом сольном фильме о Бэтмене.
Издания пока не спешат опровергать опубликованную информацию, однако ранее Юникомб до официального анонса сообщил, что в создании ленты принимает участие Роберт Паттинсон.
Warner Bros. утвердила актёра на роль Тёмного Рыцаря в конце мая. Паттисон изначально понравился режиссёру будущего сольника Мэтту Ривзу («Планета обезьян: Война»), однако сама студия также рассматривала на роль Николаса Холта («Безумный Макс: Дорога ярости»).
О сюжете ленты пока ничего неизвестно, но, судя по слухам, Ривз намерен показать молодость супергероя и уделить особое внимание его детективным способностям. Противостоять Бэтмену могут сразу нескольких злодеев, в числе которых окажутся Пингвин и Женщина-кошка, хотя последняя может выступить и в качестве союзницы.
Премьера сольного фильма намечена на 2021 год.