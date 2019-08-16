https://static.news.ru/photo/3be48bbc-c032-11e9-a02a-fa163e074e61_660.jpg Пирс Броснан Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Режиссёр Райан Юникомб опубликовал в Instagram фотографию Пирса Броснана. В подписи к ней постановщик намекнул, что актёр может сыграть дворецкого Брюса Уэйна Альфреда в новом сольном фильме о Бэтмене.

Издания пока не спешат опровергать опубликованную информацию, однако ранее Юникомб до официального анонса сообщил, что в создании ленты принимает участие Роберт Паттинсон.

Warner Bros. утвердила актёра на роль Тёмного Рыцаря в конце мая. Паттисон изначально понравился режиссёру будущего сольника Мэтту Ривзу («Планета обезьян: Война»), однако сама студия также рассматривала на роль Николаса Холта («Безумный Макс: Дорога ярости»).

О сюжете ленты пока ничего неизвестно, но, судя по слухам, Ривз намерен показать молодость супергероя и уделить особое внимание его детективным способностям. Противостоять Бэтмену могут сразу нескольких злодеев, в числе которых окажутся Пингвин и Женщина-кошка, хотя последняя может выступить и в качестве союзницы.

Премьера сольного фильма намечена на 2021 год.