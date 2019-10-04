https://static.news.ru/photo/2494b128-e6b9-11e9-aee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Дылда»/Нон-стоп продакшн

Выдвинутый от России на премию «Оскар» фильм Кантемира Благова «Дылда» выйдет на экраны кинотеатров Великобритании 11 октября. Об этом рассказал продюсер картины Александр Роднянский в Instagram.

11 октября фильм выходит в британский прокат, выпускает его известная многим любителям качественного кино в разных странах компания Mubi, — сообщил он.

Мировая премьера «Дылды» состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля. Картина получила сразу две награды — приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы.

В конце сентября российский оскаровский комитет принял решение выдвинуть фильм на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Дылда» стала второй работой режиссёра. Фильм рассказывает о жизни двух фронтовых подруг, которые после войны пытаются начать новую жизнь в постблокадном Ленинграде.

Ранее в Минкульте рассказали, как в ведомстве «дружно болели» за выдвижение «Дылды» на «Оскар», писал News.ru.