Выдвинутый от России на премию «Оскар» фильм Кантемира Благова «Дылда» выйдет на экраны кинотеатров Великобритании 11 октября. Об этом рассказал продюсер картины Александр Роднянский в Instagram.
11 октября фильм выходит в британский прокат, выпускает его известная многим любителям качественного кино в разных странах компания Mubi, — сообщил он.
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Вчера вечером мы с Кантемиром представили нашу «Дылду» британской публике в одном из старейших лондонских кинотеатров - Curzon в Сохо. Показ нашего фильма состоялся в рамках Лондонского кинофестиваля, который проводит Британский киноинститут, BFI. Именно этот фестиваль дважды выигрывали наши с Андреем Звягинцевым фильмы - «Левиафан» и «Нелюбовь». Но «Дылда» не претендует на награды, её показывают в секции фестиваля, которая называется Dare - для «фильмов, выводящих зрителя из состояния внутреннего комфорта». Это определение смело можно отнести к авторскому кино в целом, в этом, на мой взгляд, и состоит одна из его функций. Публика в Лондоне многочисленная, любознательная и любящая кино, вопросы на обязательном обсуждении по окончанию фильма всегда интересные. О цветовом решении фильма, о том, как появился и сформировался замысел, о работе с актерами, о способе съемки, о реакции на фильм в России... Приходят, естественно, и русскоязычные зрители, живущие или учащиеся в Англии. Вчера на нас с Кантемиром произвела впечатление одна из них - прекрасная заплаканная девушка, подбежавшая поблагодарить за фильм молодого режиссёра, призналась всердцах, что никак не может заставить своих мужчин прочитать книги Светланы Алексиевич... Кстати, в лондонской аудитории её книги хорошо знали и читали, действительно, многие. Сегодня нас ждёт показ в главном кинозале страны - огромном National Film Theatre, своеобразном аналоге ушедших по факту в прошлое московских Киноцентра и Дома кино. А уже 11-го октября фильм выходит в британский прокат, выпускает его известная многим любителям качественного кино в разных странах компания Mubi, развивающаяся не только в традиционном кинотеатральном, но прежде всего в технологическом сегменте дистрибуции контента - онлайне. Сразу после Лондона «Дылду» покажут американским зрителям в рамках Нью-Йоркского фестиваля, откуда уже приходят многочисленные статьи и доносятся отзывы журналистов, посмотревших фильм на предварительных пресс-показах. В основном, очень позитивные отзывы, чему мы, понятное дело, рады.
Мировая премьера «Дылды» состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля. Картина получила сразу две награды — приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы.
В конце сентября российский оскаровский комитет принял решение выдвинуть фильм на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
«Дылда» стала второй работой режиссёра. Фильм рассказывает о жизни двух фронтовых подруг, которые после войны пытаются начать новую жизнь в постблокадном Ленинграде.
Ранее в Минкульте рассказали, как в ведомстве «дружно болели» за выдвижение «Дылды» на «Оскар», писал News.ru.
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