Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями

https://static.news.ru/photo/e3f18e98-9045-11ea-90a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Американец Дуэйн Джонсон и британка Эмили Блант сыграют в фильме о супругах, обладающих суперспособностями. Проект основан на комиксе, вышедшем в 1999 году.

Картина получила название Ball and Chain («Тяжёлая ноша»), сообщает Deadline. Сценарий напишет Эмили В. Гордон, ставшая обладательницей номинации на кинопремию «Оскар» за работу над лентой «Любовь — болезнь».

Фильм рассказывает о паре, решившей развестись, по получившей суперспособности, которые проявляются, только когда супруги вместе.

Как писал NEWS.ru, австралийская актриса Кейт Бланшетт, возможно, сыграет в экранизации игры Borderlands студии Gearbox Software. Она ведёт переговоры со студией Lionsgate.