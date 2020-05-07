Кино

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями

12:17, 07 мая 2020
Фото: kinopoisk.ru

Американец Дуэйн Джонсон и британка Эмили Блант сыграют в фильме о супругах, обладающих суперспособностями. Проект основан на комиксе, вышедшем в 1999 году.

Картина получила название Ball and Chain («Тяжёлая ноша»), сообщает Deadline. Сценарий напишет Эмили В. Гордон, ставшая обладательницей номинации на кинопремию «Оскар» за работу над лентой «Любовь — болезнь».

Фильм рассказывает о паре, решившей развестись, по получившей суперспособности, которые проявляются, только когда супруги вместе.

Как писал NEWS.ru, австралийская актриса Кейт Бланшетт, возможно, сыграет в экранизации игры Borderlands студии Gearbox Software. Она ведёт переговоры со студией Lionsgate.

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