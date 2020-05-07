Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями

Американец Дуэйн Джонсон и британка Эмили Блант сыграют в фильме о супругах, обладающих суперспособностями. Проект основан на комиксе, вышедшем в 1999 году.
Картина получила название Ball and Chain («Тяжёлая ноша»),
Фильм рассказывает о паре, решившей развестись, по получившей суперспособности, которые проявляются, только когда супруги вместе.
Как писал NEWS.ru, австралийская актриса Кейт Бланшетт, возможно, сыграет в экранизации игры Borderlands студии Gearbox Software. Она ведёт переговоры со студией Lionsgate.
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