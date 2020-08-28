«Довод» Кристофера Нолана собрал за первую неделю проката $53 млн

https://static.news.ru/photo/03616604-eb63-11ea-8d48-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Фильм «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана собрал за первую неделю проката $53 млн. Картина вышла в 41 стране помимо США.

По оценкам представителей индустрии, это хороший старт, сообщает IndieWire. Продюсеры прогнозировали, что стартовые сборы будут составлять всего $40 млн.

Учитывая беспрецедентные обстоятельства этого глобального релиза, мы знаем, что бежим марафон, а не спринт, и надеемся, что будем показывать картину во всём мире в течение многих недель, — говорится в заявлении председателя Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммериха.

Бюджет ленты составил $200–225 млн. Сборы в размере $53 млн за первые несколько дней Эммерих назвал «фантастическим стартом».

Ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Довод». Российская премьера состоится 3 сентября, писал NEWS.ru.