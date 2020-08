«Довод» Кристофера Нолана собрал за первую неделю проката $53 млн

Фото: imdb.com

Канал HBO опубликовал трейлер сериала «Мы те, кто мы есть» (We Are Who We Are) итальянского режиссёра Луки Гуаданьино. Премьера намечена на сентябрь. Проект рассказывает об отношениях 14-летних Фрейзера Уилсона...