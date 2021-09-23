Дочь Вертинского рассказала о гонорарах за сериал про своего отца

Младшая дочь Александра Вертинского Анастасия рассказала, какое денежное вознаграждение она получила за сериал о своём отце - одном из самых известных певцов ХХ века. Как сообщила актриса в беседе с изданием Sobesednik.ru, она не претендовала на деньги, ей просто заплатили авторские гонорары за песни.

Вы знаете, я не претендовала на деньги потому, что это не мой сценарий, и я не хотела бы брать никакие деньги за титр «Вертинский». Просто авторские гонорары за песни: измерили хронометраж, не прибавляя ни секунды, и чётко по хронометражу мы с сестрой получили деньги, - сообщила она.

По словам Анастасии Вертинской, перед ней не стоял вопрос денег, поскольку в данном случае речь шла об истории, о её отце. Как подчеркнула актриса, Вертинский навеки вписан в историю русской культуры и её миссия состоит в том, чтобы новое поколение хоть как-то это ценило.

Понимаете, когда речь идёт о моем отце, это не концерт в ДК имени Жукова, это всё-таки вопрос истории, а у истории свой календарь. Она, вот как ты не пыжься, как ты не корячься, тебя не впишет. А Вертинский вписан навеки в историю русской культуры, - сказала артистка.

Как сообщалось, в съёмках картины «Вертинский» приняли участие актёры Алексей Филимонов, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Виктория Исакова и другие. Многосерийный фильм рассказывает о судьбе легендарного отечественного певца, поэта и композитора первой половины XX века Александра Вертинского.

Сериал стал одним из самых масштабных проектов десятилетия. Съёмки проекта проходили в трёх странах — России, Турции и Венгрии, были задействовано 340 объектов и декораций, 260 персонажей и 8 тыс. человек массовки, для которых специально были сшиты костюмы той эпохи.