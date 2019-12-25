https://static.news.ru/photo/8fe27330-27c7-11ea-84b0-fa163e074e61_660.jpg Из Instagram-сториз Франчески Скорсезе

Дочь американского режиссёра Мартина Скорсезе Франческа упаковала для него подарки на Рождество в бумагу с изображением персонажей вселенной Marvel.

Девушка таким образом решила пошутить над отцом, который в октябре оказался в центре скандал после слов, что фильмы о супергероях не имеют ничего общего с кино.

Из Instagram-сториз Франчески Скорсезе

Смотрите, во что я оборачиваю подарки для папы на Рождество! — написала она в сториз, опубликованном в Instagram.

Как писал NEWS.ru, Мартин Скорсезе заявил, что не считает фильмы Marvel настоящим кино, и сравнил супергеройские саги с «парком развлечений». Его слова вызвали волну недовольства среди коллег и поклонников блокбастеров.