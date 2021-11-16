Добронравов рассказал, когда выйдет «Сваты-7»

Актёр Фёдор Добронравов — исполнитель одной из главных ролей в сериале «Сваты» высказался, когда ждать седьмой сезон фильма. Артист отметил, что сейчас у него на уме другие проекты и спектакли, сообщает Teleprogramma.pro.

Относительно точных сроков выхода седьмого сезона «Сватов» актёр информацией не обладает . Но очень хочет, чтобы седьмая часть поскорее вышла.

Ну что вы меня спрашиваете. Ну ей Богу! Я — артист. Бог его знает, когда он выйдет. Я хочу, конечно. Молюсь. Артисты не знают, когда выйдет на экраны сериал, — ответил киношный Иван Будько на вопрос журналистов.

Добронравов по этому поводу посоветовал «звонить руководителям на Украину».

Нужно звонить руководителям на Украину. Я снялся и всё. Сейчас у меня другие проекты и спектакли. Хочу, как и все, чтобы сериал «Сваты-7» вышел как можно скорее, — сказал актёр.

Сериал «Сваты-7» был доснят этим летом в Грузии. Седьмая часть популярного семейного фильма должна была выйти в ноябре. Она станет заключительной в сериале.

Ранее Анатолий Васильев рассказал, почему он на самом деле ушёл из популярного сериала «Сваты». Актёр покинул съёмочную площадку многосерийного фильма в 2010 году и с тех пор ни разу не пожалел о своём решении.