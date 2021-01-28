Добронравов назвал условие выхода финала «Сватов» в 2021 году

https://static.news.ru/photo/3b04f44c-617c-11eb-89b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Студия Квартал-95

Актёр Фёдор Добронравов рассказал, при каком условии доснимут новый сезон сериала «Сваты».

По его словам, связь с продюсерами поддерживалась, однако с ними уже «давненько» не созванивались.

Пока точно не знаю, что ждёт «Сватов». Мы все боремся, чтобы это всё поскорее завершилось. Я про пандемию, а там бог его знает, что будет. Будут ли границы открыты? Если да, то «Сватов» доснимут. Тут каждый день такие перемены. Государства открывают, государства закрывают каждый день, — отметил он.

Добронравов добавил, что пока сложно строить какие-либо планы, но он надеется, что у «Сватов» будет будущее, передаёт Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал, что седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» выйдет на экраны без актёра Виталия Семенцова. Он исполнял роль отца Михаила, крестившего новорождённую дочь семейства Буханкиных. Кроме этого, в продолжении ситкома не будет принимать участие Татьяна Васильева, игравшая маму Ларисы Буханкиной.

Съёмки нового сезона «Сватов» были прерваны из-за пандемии коронавируса. Они должны возобновиться в 2021 году. Создатели обещают показать историю знакомства Ивана Будько с Валентиной, а также с его кумом Митяем Буханкиным. При этом предстоящий сезон ситкома будет завершающим.