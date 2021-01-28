Добронравов назвал условие выхода финала «Сватов» в 2021 году

Актёр Фёдор Добронравов рассказал, при каком условии доснимут новый сезон сериала «Сваты».
По его словам, связь с продюсерами поддерживалась, однако с ними уже «давненько» не созванивались.
Пока точно не знаю, что ждёт «Сватов». Мы все боремся, чтобы это всё поскорее завершилось. Я про пандемию, а там бог его знает, что будет. Будут ли границы открыты? Если да, то «Сватов» доснимут. Тут каждый день такие перемены. Государства открывают, государства закрывают каждый день, — отметил он.
Добронравов добавил, что пока сложно строить какие-либо планы, но он надеется, что у «Сватов» будет будущее,
Ранее NEWS.ru писал, что седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» выйдет на экраны без актёра Виталия Семенцова. Он исполнял роль отца Михаила, крестившего новорождённую дочь семейства Буханкиных. Кроме этого, в продолжении ситкома не будет принимать участие Татьяна Васильева, игравшая маму Ларисы Буханкиной.
Съёмки нового сезона «Сватов» были прерваны из-за пандемии коронавируса. Они должны возобновиться в 2021 году. Создатели обещают показать историю знакомства Ивана Будько с Валентиной, а также с его кумом Митяем Буханкиным. При этом предстоящий сезон ситкома будет завершающим.