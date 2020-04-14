Disney+ спрятал голый зад актрисы в фильме «Всплеск» с помощью графики

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Фильм «Всплеск» 1984 года изменили на семейном стриминговом сервисе Disney+. В одной из сцен актриса Дэрил Ханна в образе русалки Мэдисон, уходя в океан, поворачивается спиной камере и демонстрирует голый зад.

Для показа в онлайн-кинотеатре артистке прикрыли наготу, удлинив ей волосы ниже пояса. Во время движения это выглядит, как растущая не её теле шерсть.

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om — Allison Pregler (@AllisonPregler) April 13, 2020

В другой сцене её замазали так, чтобы оно было будто не в фокусе.

Картина рассказывает об Аллане Бауэре, которого в детстве тонущим в воде спасла русалка. Уже будучи взрослым и так и не научившись плавать, он встречает ту же русалку.

Как писал NEWS.ru, зрители нашли в фильме «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе неправдоподобную сцену драки с Робертом Де Ниро. В опубликованном фрагменте фильма видно, что актёр пинает не своего оппонента, а воздух, после чего топает не той ногой, которой должен был бы наступить на пальцы противника.