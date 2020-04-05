Disney сообщает даты выхода отложенных фильмов студии

Компания Disney объявила даты премьеры фильмов, выход которых пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
Игровая версия мультфильма «Мулан» появится на больших экранах 24 июля, а «Чёрная вдова» студии Marvel — 6 ноября,
Стали известны новые даты и других картин супергеройской вселенной. «Вечные» выйдут 12 февраля 2021 года, «Тор: любовь и гром» — 28 февраля 2022 года, а «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» сместился на 5 ноября 2021 года. Новую ленту о приключениях Индианы Джонса стоит ожидать не раньше 29 июля 2022 года.
Как писал NEWS.ru, аналитики предсказывали «Мулан» $80–90 млн в первые дни проката.
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