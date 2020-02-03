https://static.news.ru/photo/2584f616-466c-11ea-b4cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Disney обнародовала тизер новых сериалов вселенной Marvel.

Ролик с презентацией трёх первых телевизионных проектов показали во время Супербоула в США.

Вселенная расширяется, — говорится в описании видео.

В 30-секундном ролике показано, что Сокол тренируется с щитом Капитана Америки, Алая Ведьма и Вижн стали персонажами ситкома, а Локи угрожает спалить всё дотла.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Оуэн Уилсон присоединится к актёрскому составу сериала «Локи» вселенной Marvel.