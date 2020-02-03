Компания Disney обнародовала тизер новых сериалов вселенной Marvel.
Ролик с презентацией трёх первых телевизионных проектов показали во время Супербоула в США.
Вселенная расширяется, — говорится в описании видео.
В 30-секундном ролике показано, что Сокол тренируется с щитом Капитана Америки, Алая Ведьма и Вижн стали персонажами ситкома, а Локи угрожает спалить всё дотла.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Оуэн Уилсон присоединится к актёрскому составу сериала «Локи» вселенной Marvel.
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