Ди Каприо спродюсирует сериал по роману Олдоса Хаксли

https://static.news.ru/photo/d84e7368-d310-11ea-aae1-fa163e074e61_660.jpg Леонардо Ди Каприо Фото: Nick Agro/Global Look Press

Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала, основанного на романе-утопии Олдоса Хаксли «Остров». Сыграет ли сам американский актёр одну из ролей, пока неизвестно.

Телеадаптацией произведения совместно с компанией In Good Company Films займётся принадлежащая Ди Каприо Appian Way. Ранее она работала над такими лентами как «Остров проклятых», «Выжившие» и «Мартовские иды».

Информации о том, кто напишет сценарий, пока нет. Дата старта производства тоже ещё не определена. Тем не менее, уже объявлено, что вместе с актёром в продюсерской команде сериала будет его отец Джордж ДиКаприо, сообщает Variety.

«Остров» был издан британским писателем Хаксли в 1962 году. Книга повествует о циничном журналисте Уилле Фарнаби, который после кораблекрушения оказался на клочке суши в Индийском океане. Там он сталкивается с изолированным от большого мира обществом и постепенно проникается его идеалами.

Писатель задумывал «Остров» как ответ своему более раннему произведению «О дивный новый мир».

Ранее NEWS.ru писал, что Ди Каприо спродюсирует художественный фильм для стримингового сервиса Netflix. Лента будет основана на документальной картине «Вирунга», вышедшей в 2014 году.