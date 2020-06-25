Ди Каприо спродюсирует фильм для Netflix

Американский актёр Леонардо Ди Карио выступит продюсером художественного фильма для стримингового сервиса Netflix. Лента будет основана на документальной картине «Вирунга», вышедшей в 2014 году.
История оригинального фильма разворачивается в одном из африканских национальных парков, где под угрозу попадает последний представитель вида горных горилл,
Сценарий игровой адаптации напишет Барри Дженкинс, известный как автор «Лунного света» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить». О сроках выхода картины пока неизвестно.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Hulu планирует выпустить документальный фильм «Курс на экологичность», продюсером которого выступил американский актёр Леонардо Ди Каприо. Он также снялся в самой картине.
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