Ди Каприо спродюсирует фильм для Netflix

https://static.news.ru/photo/227b6624-b6d0-11ea-a0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: AMPAS/Global Look Press

Американский актёр Леонардо Ди Карио выступит продюсером художественного фильма для стримингового сервиса Netflix. Лента будет основана на документальной картине «Вирунга», вышедшей в 2014 году.

История оригинального фильма разворачивается в одном из африканских национальных парков, где под угрозу попадает последний представитель вида горных горилл, напоминает Deadline. Документалка, снятая британским режиссёром Орландо фон Айнсиделем, была номинирована на «Оскар».

Сценарий игровой адаптации напишет Барри Дженкинс, известный как автор «Лунного света» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить». О сроках выхода картины пока неизвестно.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Hulu планирует выпустить документальный фильм «Курс на экологичность», продюсером которого выступил американский актёр Леонардо Ди Каприо. Он также снялся в самой картине.