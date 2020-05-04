«Девушка Бонда» рассказала о насилии в браке со звездой «Розовой пантеры»

https://static.news.ru/photo/a3ef6534-8df4-11ea-bd03-fa163e074e61_660.jpg Бритт Экланд Фото: Karin TaRnblom / Ibl Bildbyr/Global Look Press

Шведская актриса Бритт Экланд рассказала о своём сложном браке с исполнителем роли инспектора Клузо в фильме «Розовая пантера» Питером Селлерсом.

Сейчас бывшей «девушке Бонда» 77 лет. Замужем за Питером она была с 1964 по 1968 год. Экланд рассказала, что её супруг боролся с алкогольной и кокаиновой зависимостью, а также, по её словам, страдал от биполярного расстройства.

Ему нужна была помощь. Но помощи он не мог себе позволить, потому что был ценным кадром, — цитирует Экланд The Guardian.

Издание выпустило документальный фильм про Селлерса. Актриса рассказала, что он подвергал её эмоциональному насилию, часто вёл себя агрессивно, ревновал и пытался держать под контролем всю её жизнь. Муж даже лично покупал одежду для Бритт.

Питер решал, что мне носить. Решал всё, не спрашивая меня, — призналась Экланд.

При этом каждую пятницу Селлерс угрожал разводом, а в понедельник дарил подарок и вёл в ресторан. Бритт вспомнила, что в своих дневниках она часто тогда употребляла слово «ссора».

После года брака у пары родилась дочь Виктория. Селлерс был женат четыре раза. Актёр умер в 1980 году.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Регина Тодоренко попыталась «отбелить» свою репутацию, выпустив фильм о домашнем насилии.