Американский режиссёр Дэвид Линч опубликовал на стриминговом сервисе Netflix новый короткометражный фильм.
В 17-минутной черно-белой картине «Что сделал Джек?» (What Did Jack Do?) Линч
По сюжету детектив допрашивает говорящую обезьяну, подозреваемую в убийстве.
Линч снял фильм в 2016 году при поддержке парижского Фонда современного искусства Картье и был показан на нескольких фестивалях, но широкой публике работа была представлена только сейчас.
Как писал NEWS.ru, американские режиссёры, братья Джон и Бенни Сафди, в 2019 году выпустившие картину «Неогранённые драгоценности», снова объединились с исполнившим в ленте главную роль Адамом Сэндлером, чтобы снять короткометражный фильм.
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