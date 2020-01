https://static.news.ru/photo/67d98f66-3c2d-11ea-a661-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Линч Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Дэвид Линч опубликовал на стриминговом сервисе Netflix новый короткометражный фильм.

В 17-минутной черно-белой картине «Что сделал Джек?» (What Did Jack Do?) Линч исполнил одну из главных ролей.

По сюжету детектив допрашивает говорящую обезьяну, подозреваемую в убийстве.

Линч снял фильм в 2016 году при поддержке парижского Фонда современного искусства Картье и был показан на нескольких фестивалях, но широкой публике работа была представлена только сейчас.

