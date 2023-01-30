Депутат поддержала прокат иностранных фильмов без согласия правообладателей Депутат Драпеко поддержала временный отказ от авторского права для проката иностранного кино

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В России можно по примеру Белоруссии ввести временный отказ от авторского права для возможности проката иностранных фильмов без согласия правообладателей, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с Lenta.ru парламентарий заявила, что этот момент нужно решать на законодательном уровне из-за существования закона об авторском праве.

В Белоруссии этот вопрос решили. Там есть указ президента о том, что они временно прекращают действие закона об авторском праве, этим авторам они открывают специальные счета, и на эти счета им начисляют деньги. Но у нас пока такого нет, — объяснила депутат.

По словам Драпеко, нужно осторожно подойти к тому, что будут показывать в России из иностранных фильмов. Парламентарий считает, что нужно отказаться от кино и компьютерных игр, которые пропагандирует американский образ жизни.

Вопрос, что именно использовать. Не все фильмы, не все компьютерные игры, не все, что они производят, нам нужно. Вообще, если иметь в виду программное обеспечение, которое помогает нашему кинематографу реализовать наши задумки, я думаю, здесь нужно принимать такое решение, — заключили депутат.

Минюст ранее счел возможным прокат иностранных фильмов без согласия правообладателей. Предполагается, что авторам кино будут выплачивать вознаграждение. В Минэкономразвития и Минкульте идею не поддержали из-за страха перед ужесточением санкций.