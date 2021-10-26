Deadline: вторая часть «Дюны» выйдет в октябре 2023 года

Издание Deadline сообщило, что киностудия Legendary подтвердила выпуск второй части «Дюны» Дени Вильнёва. Известно, что режиссёр вновь возглавит съёмочный процесс. При этом продолжение будет заточено под выпуск на широкий экран.

Студия Warner Bros. не будет включать показ картины в расписание премьер HBO Max. Это говорит о доверии студии к Вильнёву и предоставлении «определённой творческой свободы». Студия Legendary подтвердила информацию, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Twitter.

This is only the beginning...



Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A — Legendary (@Legendary) October 26, 2021

При этом режиссёр «Дюны» недавно выступил с критикой в адрес Marvel, заявив, что фильмы про супергероев сильно напоминают «конвейерную» продукцию. Сами картины не являются чем-то плохим, по его мнению, они все исполнены в одном формате. Об этом сообщил портал Premiere.

Он также отметил, что последняя «Дюна» стала для него «чем-то личным». Вильнёв добавил, что цена производства при этом не имеет значения, «хоть три миллиона, хоть триста».

Ранее критики в один голос заявили, что масштаб картины по одноимённому роману Фрэнка Герберта сравним с «Властелином колец». Новая киноадаптация книги вызвала восторг публики. Многие отметили, что фильм стоит смотреть на большом экране. Только так можно оценить истинную красоту кино.