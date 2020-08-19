Даты выхода «Мулан» и «Новых мутантов» в российский прокат снова изменили

https://static.news.ru/photo/9fde083e-e221-11ea-b9a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: waltdisneystudios.com

Кинокомпания Disney обновила даты выхода в российский прокат игровой версии мультфильма «Мулан» и супергеройского блокбастера «Новые мутанты».

«Мулан» появится на больших экранах 10 сентября. Это сделано для того, чтобы избежать прямого столкновения в один уик-энд с лентой «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана, выход которого в России состоится 3 сентября. В один день с ним выйдут «Новые мутанты», которые ранее были запланированы на 10 сентября, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Кинокомпания Disney уже пять раз переносила премьеру «Мулан». Фильм должны были показать сначала в марте, потом выход перенесли на июль, а потом — на август.

Ранее компания Walt Disney Studios опубликовала новый проморолик картины «Мулан». В нём появились кадры, которые не показывали в прошлых трейлерах ленты, писал NEWS.ru.