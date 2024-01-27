Дарья Мороз призналась, что ее сердце не может быть свободно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Мороз

Актриса Дарья Мороз призналась в интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света», что ее сердце не может быть свободно. При этом никакой конкретики за этим не последовало.

У нормальной женщины может быть свободное сердце? Это нормальное состояние души. Мне кажется, что оно прекрасное, — сказала Дарья Мороз.

Актриса отметила, что не общается ни с кем из своих бывших романтических партнеров, кроме отца ее ребенка — режиссера Константина Богомолова, нынешнего мужа телеведущей Ксении Собчак.

Вместе с тем звезда проектов «Жить жизнь», «Содержанки» и «Клиника счастья» призналась, что не испытывает особых проблем при работе в сценах с обнажением в кадре. По ее словам, преодолеть стеснение ей удается благодаря профессиональному подходу к работе.

Ранее сообщалось, что сериал-манипуляция «Жить жизнь», автором которого является Мороз, получит второй сезон. Мороз рассказывала, что в новых эпизодах будут затронуты темы детских травм и их влияния на взрослую жизнь героев. Также ожидается появление новых персонажей. Первый сезон сериала «Жить жизнь» вышел на стриминг-сервисе START в апреле 2023 года. В основе проекта лежит роман Анны Богинской.