Comedy Central выпустит спин-офф мультсериала «Дарья»

Американский развлекательный канал Comedy Central займётся выпуском в эфир спин-оффа мультсериала «Дарья», выходившего на MTV. Проект получил название «Джоди».
Новое шоу будет посвящено однокашнице и подруге Дарьи, чернокожей девушке Джоди,
Продюсером и главным сценаристом выступит Грэйс Эдвардс, известная по проекту «Белая ворона», а главного персонажа озвучит Трэйси Эллис Росс.
Как писал NEWS.ru, телеканал Nickelodeon раскрыл имена трёх своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. В их число попал Спанч Боб.
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