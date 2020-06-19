Comedy Central выпустит спин-офф мультсериала «Дарья»

https://static.news.ru/photo/ba021a04-b236-11ea-a8b3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультсериала «Дарья» Фото: mtv.com

Американский развлекательный канал Comedy Central займётся выпуском в эфир спин-оффа мультсериала «Дарья», выходившего на MTV. Проект получил название «Джоди».

Новое шоу будет посвящено однокашнице и подруге Дарьи, чернокожей девушке Джоди, сообщает The Hollywood Reporter. Сериал расскажет о трудностях молодых людей при получении первой работы в современных условиях, сатире об офисной жизни, проблемах поколения Z и влияния соцсетей. Кроме того, шоу уделит внимание вопросам гендера, расовых различий и сложностей, с которыми сталкиваются афроамериканки.

Продюсером и главным сценаристом выступит Грэйс Эдвардс, известная по проекту «Белая ворона», а главного персонажа озвучит Трэйси Эллис Росс.

Как писал NEWS.ru, телеканал Nickelodeon раскрыл имена трёх своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. В их число попал Спанч Боб.