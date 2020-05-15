Губка Боб оказался геем

Заявление сделано в честь месяца защиты прав секс-меньшинств. К посту также прикреплены изображения Швоз Швартс из «Опасного Генри» и главной героини мультсериала «Аватар: Легенда о Корре».
Поклонники мультфильма, начавшегося в 1999 году, давно подозревали, что Губка Боб — гей. В одном эпизоде 2002 года под названием «Прощай, двустворчатый моллюск» Губка Боб и его лучший друг Патрик стали родителями брошенного моллюска. В этой серии они вели себя как семейная пара.
Ранее NEWS.ru писал, что мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны» вошёл в десятку наиболее востребованных проектов для детей в Европе. Рейтинг составлен в период введённого требования о самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Согласно данным, полученным с 11 по 23 марта, первое место занял мультсериал «Щенячий патруль», на второй строчке оказалась «Свинка Пеппа», а на третьей — «Губка Боб Квадратные Штаны».