Губка Боб оказался геем

https://static.news.ru/photo/bc081dc6-ae2b-11ea-9275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»/kinopoisk.ru

Телеканал Nickelodeon раскрыл имена трёх своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. В их число попал и главный герой мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Празднуем #Pride с сообществом ЛГБТ+ и их союзниками в этом месяце и каждый месяц, — написал телеканал в своём Twitter.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month

(: by @ramzymasri ) pic.twitter.com/pENmTaQB0h — Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020

Заявление сделано в честь месяца защиты прав секс-меньшинств. К посту также прикреплены изображения Швоз Швартс из «Опасного Генри» и главной героини мультсериала «Аватар: Легенда о Корре».

Поклонники мультфильма, начавшегося в 1999 году, давно подозревали, что Губка Боб — гей. В одном эпизоде ​​2002 года под названием «Прощай, двустворчатый моллюск» Губка Боб и его лучший друг Патрик стали родителями брошенного моллюска. В этой серии они вели себя как семейная пара.

Ранее NEWS.ru писал, что мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны» вошёл в десятку наиболее востребованных проектов для детей в Европе. Рейтинг составлен в период введённого требования о самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Согласно данным, полученным с 11 по 23 марта, первое место занял мультсериал «Щенячий патруль», на второй строчке оказалась «Свинка Пеппа», а на третьей — «Губка Боб Квадратные Штаны».