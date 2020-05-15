Культура

Губка Боб оказался геем

13:37, 14 июня 2020 26
Фото: Кадр из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»/kinopoisk.ru

Телеканал Nickelodeon раскрыл имена трёх своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. В их число попал и главный герой мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Празднуем #Pride с сообществом ЛГБТ+ и их союзниками в этом месяце и каждый месяц, — написал телеканал в своём Twitter.

Заявление сделано в честь месяца защиты прав секс-меньшинств. К посту также прикреплены изображения Швоз Швартс из «Опасного Генри» и главной героини мультсериала «Аватар: Легенда о Корре».

Поклонники мультфильма, начавшегося в 1999 году, давно подозревали, что Губка Боб — гей. В одном эпизоде ​​2002 года под названием «Прощай, двустворчатый моллюск» Губка Боб и его лучший друг Патрик стали родителями брошенного моллюска. В этой серии они вели себя как семейная пара.

Ранее NEWS.ru писал, что мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны» вошёл в десятку наиболее востребованных проектов для детей в Европе. Рейтинг составлен в период введённого требования о самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Согласно данным, полученным с 11 по 23 марта, первое место занял мультсериал «Щенячий патруль», на второй строчке оказалась «Свинка Пеппа», а на третьей — «Губка Боб Квадратные Штаны».

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