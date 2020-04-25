Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от «Зулейхи»

https://static.news.ru/photo/0d81ce56-873d-11ea-b706-fa163e074e61_660.jpg Чулпан Хаматова Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press

Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от съёмки в сериале «Зулейха открывает глаза». Актриса могла остаться без гонорара, который исчислялся суммой с шестью нулями.

В контракте было указано, что в случае отказа исполнительница главной роли должна выплатить неустойку. Причиной, по которой Хаматова чуть не ушла со съёмок, стала ссора с режиссёром, пишет KP.RU.

Актрису не устроило видение режиссёром ситуации. В итоге сцена, из-за которой поругались Хаматова и Егор Анашкин, даже не вошла в фильм. Наравне с другими актёрами Чулпан Хаматова работала на съёмках, которые могли растянуться на 17 часов. Фильм актриcе понравился, во время просмотра она даже расчувствовалась.

Ранее NEWS.ru сообщал, что друг звезды сериала «Зулейха открывает глаза» Чулпан Хаматовой рассказал, что актриса не нашла пока своего женского счастья. Она живёт с тремя дочками от разных отцов.