Чаки снова с нами: как прошла закрытая премьера хоррор-сериала

В Москве состоялась премьера фильма «Не время умирать» — 25-й части шпионской саги о Джеймсе Бонде. Увидеть приключения агента 007, которого в последний раз играет заявивший об уходе из проекта актёр Дэниел Крейг, пришли многие российские звёзды.

В Москве состоялась премьера фильма «Не время умирать» — 25-й части шпионской саги о Джеймсе Бонде. Увидеть приключения агента 007, которого в последний раз играет заявивший об уходе из проекта...