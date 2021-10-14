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Чаки снова с нами: как прошла закрытая премьера хоррор-сериала
Кино

Чаки снова с нами: как прошла закрытая премьера хоррор-сериала

09:41, 14 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый показ первых серий слэшера о кукле-убийце «Чаки». Премьера прошла в формате препати Halloween. Фотограф NEWS.ru побывал на мероприятии.

Очень злая кукла на премьере канадского сериала Чаки в кинотеатре Художественный

Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель, блогер Алена Водонаева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на премьере канадского сериала Чаки в кинотеатре Художественный

Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель на премьере канадского сериала Чаки в кинотеатре Художественный

Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель, блогер Алена Водонаева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер, композитор, сценарист, продюсер и режиссер Андрей Батт

Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на премьере канадского сериала Чаки в кинотеатре Художественный

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Данила Белых

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера канадского сериала Чаки в кинотеатре Художественный

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Гончарук

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица, модель и блогер Саша Морозова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Саша Попова

Сергей Булкин/NEWS.ru

DJ Грув (Евгений Рудин)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Алиса Вокс

Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель, редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук

Сергей Булкин/NEWS.ru

Модельер Маша Цигаль

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера канадского сериала Чаки в кинотеатре Художественный

Сергей Булкин/NEWS.ru

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