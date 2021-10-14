Чаки снова с нами: как прошла закрытая премьера хоррор-сериала

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый показ первых серий слэшера о кукле-убийце «Чаки». Премьера прошла в формате препати Halloween. Фотограф NEWS.ru побывал на мероприятии.
Очень злая кукла на премьере канадского сериала Чаки в кинотеатре Художественный
Сергей Булкин/NEWS.ru
Модель, блогер Алена Водонаева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на премьере канадского сериала Чаки в кинотеатре Художественный
Сергей Булкин/NEWS.ru
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель на премьере канадского сериала Чаки в кинотеатре Художественный
Сергей Булкин/NEWS.ru
Модель, блогер Алена Водонаева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер, композитор, сценарист, продюсер и режиссер Андрей Батт
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на премьере канадского сериала Чаки в кинотеатре Художественный
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Данила Белых
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера канадского сериала Чаки в кинотеатре Художественный
Сергей Булкин/NEWS.ru
Мария Гончарук
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица, модель и блогер Саша Морозова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Саша Попова
Сергей Булкин/NEWS.ru
DJ Грув (Евгений Рудин)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Алиса Вокс
Сергей Булкин/NEWS.ru
Модель, редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук
Сергей Булкин/NEWS.ru
Модельер Маша Цигаль
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера канадского сериала Чаки в кинотеатре Художественный
Сергей Булкин/NEWS.ru