Чаки хочет поиграть: кукла-убийца вернулась на экраны с новой миссией

На телеканале ViP Premiere и в онлайн-кинотеатре ViP Play начался показ нового американского хоррор-сериала «Чаки» (для зрителей 18+) от режиссёра Дона Манчини. Изменился ли за 33 года образ куклы-убийцы и как с помощью Чаки авторы сериала поднимают важную социальную тему буллинга в школах, актуальную не только для американского, но и для российского общества, выяснил NEWS.ru.

Кто такая кукла Чаки

Мир познакомился с историей Чаки в 1988 году, когда вышел фильм «Детские игры». За 33 года Чаки успел завести семью и закрепил за собой звание одного из самых страшных хоррор-персонажей в кино.

Чаки — маленькая кукла, в которую вселилась душа серийного убийцы Чарльза Ли Рэя. Имя героя выбрано не случайно, оно отсылает к реальным известным преступникам. Первый из них — лидер секты «Семья» Чарльз Мэнсон, чья деструктивная группировка совершила ряд жестоких убийств в США, в частности — беременной актрисы Шэрон Тейт. Второй — Ли Харви Освальд, обвинённый в убийстве президента Кеннеди, а третий — Джеймс Эрл Рэй, оборвавший жизнь Мартина Лютера Кинга. Истекающий кровью после ранения полицейскими Чарльз, владевший магией вуду, сумел спрятаться от погони в детском магазине и «переселил» свою душу в куклу. Казавшегося милым веснушчатого пупса купила для своего сына Энди мать-одиночка Карен.

Так началась длинная история хладнокровного маньяка Чаки, о приключениях которого впоследствии сняли ещё несколько лент: «Невеста Чаки», «Потомство Чаки», «Проклятие Чаки» и другие. В спин-оффах у куклы даже появился квир-ребёнок, о котором тот будет шутить в сериальной адаптации 2021 года.

О чём новый сериал «Чаки» 2021 года

«Детские игры» представляли собой рядовой ужастик, наполненный жестокостью, кровавыми смертями и страхом. Его изюминка на фоне других лент про Чаки была в загадке. В «Детских играх» Чаки не сразу выдал свою причастность к преступлениям. И несмотря на некоторые намёки режиссёра на сверхъестественную природу куклы, зрители могли легко заподозрить в убийствах других персонажей — Энди и Карен.

kinopoisk.ru

В новом сериале «Чаки» Дона Манчини уже в первой серии становится понятно, кто именно совершает убийства. Действия разворачиваются в тихом американском городе. На обычной гаражной распродаже появляется таинственная кукла с рыжими волосами. Игрушку покупает подросток по имени Джейк, и вскоре начинают погибать окружающие его люди. Череда смертей, согласно задумке авторов, должна раскрыть лицемерную натуру жителей города, казавшегося на первый взгляд идеальным местом для спокойной жизни. Таким образом зритель воспринимает Чаки не как причину бед, а всего лишь как симптом.

Тем не менее действия куклы остаются необъяснимо жестокими. Если в первой серии ещё есть надежда, что Чаки хочет помочь Джейку и спасти его от злых людей, то к концу второго эпизода становится понятно: кукла намерена сделать из подростка похожего на себя маньяка.

В сериале «Чаки» 2021 года зрители видят классических школьников из любого американского фильма: блондинку-отличницу в качестве антигероя, доброго и совестливого парня, свору всегда готовых поучаствовать в травле одноклассников. Есть ещё отец Джейка, не разделяющий интерес сына к искусству и проявляющий абьюзивные черты. Если убрать из сериала самого Чаки, выйдет среднего сорта подростковая драма. Однако кукла вносит в проект оригинальность и острый юмор, высмеивая в том числе свою чудовищную жестокость, буллинг в школах, квир-людей и прочие актуальные темы.

kinopoisk.ru

Изменился ли Чаки со времён «Детских игр»? Нет, это тот персонаж, который не получает развития, а всегда остаётся в исходной точке. Несмотря на свадьбу и даже рождение ребёнка в фильме «Потомство Чаки», кукла всё равно осталась хладнокровным маньяком, получающим удовольствие от насилия и заманивающим в преступный полумагический мир своего нового хозяина Джейка.

Режиссёр и сценарист проекта Дон Манчини объяснил, что в сериальной адаптации Чаки символизирует школьный буллинг, воплощая собой всё, что ассоциируется с типичными школьными хулиганами. Он имеет преимущество (ведь куклу никто не будет обвинять) и любит убивать и унижать слабых.