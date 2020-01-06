https://static.news.ru/photo/1457c262-3260-11ea-ac9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Bro/ZUMAPRESS.com/GlobaLookPress

Церемония вручения премии «Оскар» второй раз подряд пройдёт без ведущего. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

Вместе с Академией мы решили, что в этом году у нас не будет традиционного приёма с ведущим. Мы повторим опыт прошлого года: акцент на развлечениях, большие музыкальные номера, юмор и звёзды, — привело слова президента телеканала ABC Кэри Берка издание.

Он добавил, что это решение действительно только в этом году. И отсутствие ведущего два года подряд не означает, что Академия от него отказалась навсегда.

Мы рассматривали возможность вернуть ведущего. Было много разговоров о том, по какому пути идти, и, может быть, однажды мы снова решим его вернуть. Сейчас нам важен акцент на интересном шоу, а не на ведущем, — подытожил Кэри Берк.

Отмечается, что в 2019 году церемония вручения «Оскара» осталась без ведущего впервые за 30 лет.

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