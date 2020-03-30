Британский телеканал Channel 4 начал показ многосерийного фильма «Путин: история русского шпиона». В картине рассказывается о жизни президента России Владимира Путина.
В первой серии речь идёт о молодости российского лидера. В ней показан молодой Путин, который только пришёл устраиваться в КГБ.
Через два года после выхода фильма «Семнадцать мгновений весны» Путин поступил на службу в КГБ. Образ доблестного разведчика много значит в России, и он очень важен лично для Путина, — отметили сценаристы.
О планах британского телеканала выпустить картину о Путине стало известно в августе 2019 года.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что лидеру государства ничего не известно о новом сериале.
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