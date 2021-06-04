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Блогер раскрыл тайну кошки Филча из «Гарри Поттера»

10:45, 04 июня 2021

Блогеры на YouTube-канале SuperCarlinBrothers, посвящённом фэнтези-саге про Гарри Поттера и другим популярным лентам, раскрыли тайну миссис Норрис — кошки смотрителя «школы чародейства и волшебства» «Хогвартс» Аргуса Филча.

Ведущий предположил, что четвероногая любимица злобного завхоза — Маледиктус — женщина-ведьма, заколдованная с рождения. Из-за проклятия она через некоторое время навсегда превращается в животное.

Автор выпуска привёл тот факт, что кошка по кличке Норрис — единственный домашний питомец, когда-либо появлявшийся на Карте Мародёров. Например, в третьей книге «Гарри Поттер и узник Азкабана».

В отрывке конкретно упоминается миссис Норрис и [директор «Хогвартса»] Дамболдор, но не [птица-феникс] Фоукс, который тоже был в кабинете профессора. Вывод: миссис Норрис — не животное, — добавил ведущий.

Блогер отметил, что имя бывшей колдуньи, вероятно, когда-то записали в Книгу допуска «Хогвартса», поэтому она всё ещё видна на Карте Мародёров. По его словам, миссис Норрис могла незаконно стать анимагом — по своему желанию превращаться в животное, но произошёл несчастный случай, и теперь верная спутница Филча не может обрести человеческий облик.

Ранее сообщалось, что волшебную палочку и очки Гарри Поттера, использованные в обеих частях фэнтези-саги «Гарри Поттер и Дары Смерти» (2010–2011), выставили на продажу в Голливуде. Их оценили в сумму от $30 до $50 тысяч за каждый предмет. Вырученные от этого лота деньги потратят на нужды благотворительного фонда Lumos Джоан Роулинг, автора серии романов про мальчика-волшебника.

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