Бигу и Кэрри предрекли новый роман в сиквеле «Секса в большом городе»

Американские артисты Крис Нот и Сара Джессика Паркер вместе появились на съёмочной площадке сиквела культового сериала «Секс в большом городе» — And Just Like That («И вот так...»). В оригинальном проекте они сыграли Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига — «мужчину мечты» Брэдшоу. Теперь им предрекают новый роман в продолжении ленты, передаёт портал Peopletalk.

В попавшем в Сеть фрагменте сценария «И вот так...» Кэрри, обедая с лучшими друзьями Стэнфордом Блатчем (Уилли Гарсон), Мирандой Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлоттой Йорк Голденблатт (Кристин Дэвис), якобы говорит , что у неё плохой период.

Я записывала подкаст, мыла волосы. Да, я не ела и не спала, но, по крайней мере, я чувствовала себя хорошо из-за своего брака. Теперь я всего лишь одна из жён, о которых он заботился? — предположительно пожалуется Кэрри в одной из сцен.

Сериал «Секс в большом городе» выходил на ТВ с 1998 по 2004 год. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Средняя продолжительность эпизода колеблется от 25 до 35 минут.

Ранее стало известно, что продолжение культового американского сериала «Секс в большом городе» превратят в многосезонное шоу. Сохраняется и надежда на возвращение Ким Кэтролл — исполнительницы роли Саманты Джонс — в следующих эпизодах. Но учитывая категоричность её отказа от съёмок в перезапуске, это практически невозможно.