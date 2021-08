Бигу и Кэрри предрекли новый роман в сиквеле «Секса в большом городе»

Американские артисты Крис Нот и Сара Джессика Паркер вместе появились на съёмочной площадке сиквела культового сериала «Секс в большом городе» — And Just Like That («И вот так...»). В оригинальном проекте они сыграли Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига — «мужчину мечты» Брэдшоу. Теперь им предрекают новый роман в продолжении ленты, передаёт портал Peopletalk.