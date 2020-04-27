Beat Film Festival покажет фильмы на «КиноПоиск HD»

Российский международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival покажет фильмы своей программы на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD». Проекты станут станут доступны с 27 апреля.
В программу смотра войдут проекты, среди которых «Рейв в Иране», «Студия 54», «Баския: Взрыв реальности», «Дух Баухауса», «Соберись перед прыжком» и «Берлинский фейсконтрольщик»,
Документальное кино сегодня конкурирует на стриминговых сервисах с популярными художественными фильмами и сериалами, интерес к нему очень высок, — заявила директор по контенту Ольга Филипук.
Как писал NEWS.ru, Beat Film Festival перенёс даты проведения из-за пандемии коронавируса. Мероприятие, запланированное на период с 27 мая по 7 июня, теперь должно пройти с 21 июля по 2 августа.
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