Банк требует с Фёдора Бондарчука 6,5 млн руб. по кредиту

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Очередной иск подан на Фёдора Бондарчука банком по взысканию кредитных долгов. Заявление подано в Симоновский суд Москвы, кредитная организация требует взыскать с режиссёра 6,29 млн руб. по основному долгу, неустойку по процентам и госпошлину.

Несколько лет назад режиссёр взял в банке кредит 10 млн руб. под 14% на съёмку картин. Но кредит он вовремя не погасил и банк обратился в суд, пишет StarHit. По итогу с Бондарчука потребовали 11,2 млн руб., он не стал их выплачивать, за что и получил очередной иск.

Накануне режиссёр признавался, что пандемия серьёзно ударила по кинопроизводству. Кинотеатры пустуют и «надо придумывать», как выходить из этой ситуации. Однако, за минувший год режиссёр выпустил несколько успешных фильмов.

Это «Спутник», сериал «Филатов», где сам Бондарчук играет главные роли. Сейчас на одной из онлайн-платформ идёт его сериал «Псих», сценарий к которому написала жена Бондарчука Паулина Андреева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что триллер «Спутник» режиссёра Егора Абраменко стал первым фильмом российского производства, попавший в топ-5 американского iTunes. Цифровой релиз и выход в кинотеатральный прокат в США состоялся 14 августа.