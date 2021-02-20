Артистка сериала «Склифосовский» не бросила съёмки, несмотря на смерть мужа

https://static.news.ru/photo/bf9b0e6c-743c-11eb-a1a1-96000091f725_660.jpg Ирина Основина Фото: kino-teatr.ru

56-летняя актриса Ирина Основина, сыгравшая в сериале «Склифосовский» старшую медсестру Фаину Игоревну, рассказала о трагедии в своей семье. В 2017 году у неё скончался от рака супруг, актёр Сергей Кудрявцев. Тогда Основина тяжело переживала утрату, но съёмки в сериале не прекратила.

Когда он умирал, меня поддерживал весь «Склифосовский». Я стресс заедала тортиком «Прага», поэтому, конечно, немного поправилась. Но я худею, — вспомнила артистка в студии программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

К сожалению, съёмки популярного сериала сопровождались ещё одной смертью. 13 января в Москве у себя дома умер актёр Денис Карасёв. Он почувствовал себя плохо и смог вызвать скорую помощь, но прибывшие по вызову медики не смогли помочь артисту.

Серёга был из одного города с Денисом Карасёвым, который снялся в этом сезоне. Буквально в ходе съёмок приходит новость, что Карасёв умер. И последний кадр — Денис стоит и через стекло машет, — рассказала Ирина Основина.

Как писал NEWS.ru, канадский актёр Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года в своём доме в Коннектикуте. Рядом с ним находилась его жена Элейн Тейлор, с которой он прожил 53 года.