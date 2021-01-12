Звезда кино и сериалов Денис Карасёв умер в Москве

https://static.news.ru/photo/4488394a-554f-11eb-9dad-fa163e074e61_660.jpg Денис Карасёв Фото: Global Look Press

Актёр Денис Карасёв умер в своей квартире в столице. По предварительным данным, 57-летнему артисту, известному по фильму «Московская любовь», стало плохо.

По вызову домой к Карасёву прибыли медики, но помочь ему уже не смогли. Причины смерти актёра устанавливаются, сообщает Пятый канал.

Денис Карасёв родился в Эстонии, в 22 года окончил ГИТИС. Играл в «Ленкоме», исполняя роль Кая в «Жестоких играх», Смерть и Главаря рейнджеров в «Звезде и Смерти Хоакина Мурьеты». Также артист танцевал в «Юноне и Авось», «Поминальной молитве». Работал в театре Маяковского.

В 2004 году Карасёв поставил собственный спектакль. Это был «Белый рыцарь» по повести маркиза де Сада. В постановке у Карасёва играли Сергей Колесников, Сосо Павлиашвили, Ольга Антонова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский артист кино, театра и телевидения, режиссёр и сценарист Максим Браматкин скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщил его друг и коллега Донатас Грудович.