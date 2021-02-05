Скончался легендарный актёр Кристофер Пламмер

https://static.news.ru/photo/a0909056-67de-11eb-8354-96000091f725_660.jpg Кристофер Пламмер Фото: Phil McCarten/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадский актёр Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года. О этом сообщил портал Deadline.

Актёр умер в своём доме в Коннектикуте, подтвердили его родственники. Рядом с ним была его жена Элейн Тейлор, с которой он прожил 53 года, сообщае т издание.

Пламмер известен по участию в фильмах «Звуки музыки», «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Свой человек», «Игры разума», «Сокровище нации», «Вoображариум доктора Парнаса», «Последнее воскресение», «Начинающие», «Девушка с татуировкой дракона» и «Все деньги мира».

Пламмер является двукратным лауреатом премий «Эмми» (1977, 1994) и «Тони» (1974, 1997), лауреат премии Гильдии киноактёров США (2012), премий «Oскар» (2012), BAFTA (2012), «Золoтой глобус» (2012) и «Независимый дух» (2012).

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