Артист Шевельков рассказал, из-за чего перестал дружить с Жигуновым

https://static.news.ru/photo/1d9e8be8-66f9-11eb-a710-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Look

Актёры Владимир Шевельков и Сергей Жигунов сыграли главные роли в культовом советском приключенческом фильме «Гардемарины, вперёд!». После съёмок тогда ещё молодые звёзды кино стали близкими друзьями. Однако со временем их общение прекратилось. Почему так произошло, артист рассказал в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Как отметил Шевельков, он сам живёт в Санкт-Петербурге, а Жигунов — в Москве. У каждого из них своя жизнь. К тому же немаловажную роль в прекращении общения актёра с друзьями сыграла его жена. Звезда советского кино рассказала, что супруга Ирина отогнала от него товарищей, чтобы те «глупостей не предлагали». Она хотела, чтобы муж больше посвящал себя семье.

Я просто предупреждаю всех мужчин. Вы будьте готовы, если связываете свою жизнь с женщиной, что это маленькое животное вас как большое животное обязательно захочет запереть в собственном домике и закрыть. И это правда, — сказал актёр.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Шевельков, получивший известность после роли в фильме «Гардемарины, вперёд!», опроверг слухи об увлечении спиртными напитками, а также рассказал, почему отказался от крепкого алкоголя.

Шевельков регулярно занимается споротом, ему уже 60 лет и он никогда в жизни не увлекался спиртным.