Американская актриса Керсти Элли умерла в возрасте 71 года

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Американская актриса Керсти Элли умерла в понедельник, 5 декабря, на 72-м году жизни. Об этом сообщили дети актрисы на ее странице в социальной сети Twitter. По их словам, женщина скончалась в результате онкологического заболевания.

Нам грустно сообщать вам, что наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно, — говорится в сообщении.

Керсти Элли родилась 12 января 1951 года в штате Канзас. На большом экране дебютировала в 1982 году в фильме «Звездный путь — 2: Гнев Хана». В 1989 году она снялась вместе с Джоном Траволтой в семейной комедии «Уж кто бы говорил», которая имела огромный успех в прокате и повлекла за собой два сиквела.

Наибольшей известности актриса добилась благодаря роли в комедийном сериале «Весёлая компания», который принёс ей премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса в комедийном сериале» в 1991 году. В 1994 году она получила ещё одну «Эмми», в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме» за роль в телефильме «Мать Дэвида».

Ранее стало известно, что в США умерла певица и актриса, обладательница премии «Оскар» Айрин Кара. Ей было 63 года. Причина смерти певицы не установлена. Она скончалась в своем доме в штате Флорида.

Также сообщалось о смерти на 90-м году жизни последнего остававшегося в живых актера из фильма «Унесенные ветром» 1939 года Микки Куна. О кончине артиста сообщила его жена. По ее словам, супруг умер 20 ноября в хосписе в штате Флорида.