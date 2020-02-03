Американский актёр Аль Пачино упал на красной дорожке кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
79-летний актёр прибыл на торжественное событие как номинант за роль в фильме «Ирландец» Мартина Скорсезе.
Сразу после его падения к нему подбежали смотрители, помогли встать и проводили до его места в зале,
Как писал NEWS.ru, историческая драма «1917» была признана лучшим фильмом на церемонии BAFTA и получила семь из девяти категорий, в которых была заявлена.
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