https://static.news.ru/photo/6250a0a6-4660-11ea-b06c-fa163e074e61_660.jpg Аль Пачино Фото: PA Wire/PA Images/Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Американский актёр Аль Пачино упал на красной дорожке кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

79-летний актёр прибыл на торжественное событие как номинант за роль в фильме «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Сразу после его падения к нему подбежали смотрители, помогли встать и проводили до его места в зале, сообщает NY Daily News.

Как писал NEWS.ru, историческая драма «1917» была признана лучшим фильмом на церемонии BAFTA и получила семь из девяти категорий, в которых была заявлена.