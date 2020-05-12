Актёры из фильма «Назад в будущее» встретились онлайн

https://static.news.ru/photo/d3be1046-942d-11ea-a1ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josh Gad/YouTube

Актёры фильма «Назад в будущее» воссоединились. Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце».

Эфир стал частью шоу Гэда Reunited Apart, цель которого — сбор средств на борьбу с пандемией коронавируса. Беседу начали Кристофер Ллойд, Майкл Дж. Фокс и Лиа Томпсонё. Они рассказали о съёмках в картине и выбрали любимые версии своих персонажей.

Позже к разговору подключились режиссёр Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл, которые рассказали, как сражались с компанией Universal за название ленты, и разыграли с актёрами несколько сцен из картины. Также в трансляции приняли участие актрисы Мэри Стинберген и Элизабет Шу, композитор фильма Алан Сильвестри, музыкант Хьюи Льюиса и режиссёр Джей Джей Абрамс, называющий себя суперфанатом трилогии.

Как писал NEWS.ru, поклонники трилогии «Назад в будущее» сняли ремейк второй части картины, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Над картиной работали более 300 человек из девяти стран.