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Актёр Полухин посоветовал смотреть патриотические фильмы

15:50, 16 декабря 2021
Актёр Полухин посоветовал смотреть патриотические фильмы Кирилл Полухин Фото: kirill.polukhin/facebook.com
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Всем стоит смотреть патриотические фильмы, заявил актёр Кирилл Полухин в разговоре с «Народными Новостями». Он описал вышедшую кинокартину «16-й», которую окрестили «исповедью» бизнесмена, главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина, именно как патриотичную, а также смешную. Подобные фильмы, считает артист, нужно снимать чаще.

Потому что Родину надо любить, я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски. Это замечательный остроумный фильм, действительно чёрная комедия, в которой собраны всякие разнообразные яркие клише и абсурдные заявления, на которые невозможно смотреть без улыбки. И наконец-то мы с хорошим чувством юмора протроллили тех, кто думает, что Россия вмешивалась в выборы США, — сказал Полухин.

В честь выхода фильма прошла вечеринка IRA Party на площадке «Гигант Холла» в Петербурге.

Картина является переосмыслением информации о вмешательстве России в президентские выборы США через Агентство интернет-исследований, организацию которого ряд СМИ приписывают Пригожину.

Ранее представители Евгения Пригожина подали в Высокий суд Англии иск к основателю ресурса Bellingcat (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Элиоту Хиггинсу. Он касается его сообщений в Twitter о связи Пригожина с операциями группы Вагнера в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах.

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