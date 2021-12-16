Актёр Полухин посоветовал смотреть патриотические фильмы

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Помощник режиссёра Сергея Соловьёва рассказал подробности о последнем дне жизни режиссёра. В тот день с режиссёром была сиделка, Соловьёв чувствовал себя хорошо, сообщает KP.RU.

А буквально за час до смерти кинодеятеля ему позвонила бывшая жена Татьяна Друбич и сообщила, что едет к экс-супругу. Просто всё случилось внезапно. В этот день, 13 декабря, он чувствовал...