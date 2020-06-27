Актёр Marvel обвинил в расизме создателей «Чёрной пантеры»

https://static.news.ru/photo/bea31a16-b9db-11ea-9fee-fa163e074e61_660.jpg Энтони Маки Фото: Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Энтони Маки раскритиковал компанию Marvel за отсутствие расового разнообразия в фильмах. Артист известен как исполнитель роли Сэма «Сокола» Уилсона — лучшего друга Капитана Америки.

Авторов картины «Чёрная пантера» он вовсе обвинил в расизме, потому что в ней снимаются в основном темнокожие актёры. Он задался вопросом, почему чернокожие не могут сниматься во всех лентах, если они оказались достаточно хороши для этой, передаёт Screen Rant.

Меня на самом деле смущает, что участвовал в семи фильмах Marvel, где каждый продюсер, режиссёр, каскадёр, художник по костюмам и вообще каждый человек вокруг меня был белым, — заявил артист.

Как писал NEWS.ru, создатели популярного американского мультсериала «Симпсоны» выступили с заявлением о том, что белые артисты озвучки не будут больше работать над голосами «небелых» персонажей. Об этом авторы мультфильма сообщили почти сразу после того, как актёр Майк Генри заявил 26 июня о том, что прекращает озвучивать темнокожего персонажа Кливленда Брауна в мультсериале «Гриффины», чем занимался с 1999 года.