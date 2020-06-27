Актёр Marvel обвинил в расизме создателей «Чёрной пантеры»

Американский актёр Энтони Маки раскритиковал компанию Marvel за отсутствие расового разнообразия в фильмах. Артист известен как исполнитель роли Сэма «Сокола» Уилсона — лучшего друга Капитана Америки.
Авторов картины «Чёрная пантера» он вовсе обвинил в расизме, потому что в ней снимаются в основном темнокожие актёры. Он задался вопросом, почему чернокожие не могут сниматься во всех лентах, если они оказались достаточно хороши для этой,
Меня на самом деле смущает, что участвовал в семи фильмах Marvel, где каждый продюсер, режиссёр, каскадёр, художник по костюмам и вообще каждый человек вокруг меня был белым, — заявил артист.
Как писал NEWS.ru, создатели популярного американского мультсериала «Симпсоны» выступили с заявлением о том, что белые артисты озвучки не будут больше работать над голосами «небелых» персонажей. Об этом авторы мультфильма сообщили почти сразу после того, как актёр Майк Генри заявил 26 июня о том, что прекращает озвучивать темнокожего персонажа Кливленда Брауна в мультсериале «Гриффины», чем занимался с 1999 года.
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