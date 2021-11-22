Актриса Щеглова рассказала, каково играть мёртвую героиню в «Инсомнии»

Актриса Екатерина Щеглова назвала роль мёртвой героини в сериале «Инсомния» вершиной в своём творчестве, об этом она рассказала изданию argumenti.ru. Благодаря съёмкам актриса стала лучше себя чувствовать после психологически тяжёлого года, этому помогло многократное искусственное проживание смерти.

Это высшая точка в моей актёрской карьере. Роль трупа мне ещё никогда не приходилось играть. Было много вариантов моей смерти. Когда мы их снимали, это были самые весёлые смены в моей жизни <...>. Это была какая-то очищающая работа с психологической точки зрения. Я довольна, — сказала Щеглова.

Она добавила, что на съёмках царила прекрасная атмосфера, они в основном прошли в Москве и меньше — в Крыму.

Также Щеглова вспомнила о съёмках в других картинах. «Мёртвые дочери» стали для неё первым опытом в кино, к тому же она была и художницей-постановщицей, совмещать было тяжело.

Сериал «Вертинский» захватил актрису сценарием, но не привлёк стилизацией под эпоху — к этому Щеглова равнодушна. Премьера сериала «Вертинский» состоялась 13 сентября в онлайн-кинотеатре KION. Автором идеи, со слов генерального продюсера ленты Константина Эрнста, выступила Анастасия Вертинская — младшая дочь одного из самых известных певцов ХХ века.