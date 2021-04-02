Актриса Нина Зоткина умерла в возрасте 69 лет

https://static.news.ru/photo/58493b5a-9474-11eb-90e7-96000091f725_660.jpg Нина Зоткина в фильме «Испытатели» Фото: kino-teatr.ru

Советская и российская артистка Нина Зоткина скончалась в Москве на 70-м году жизни. Об этом в Facebook написал режиссёр Михаил Дегтярь.

Ещё недавно Нина мечтала посадить розы на своём участке и встретить под ними своё 90-летие, — сообщил мужчина.

Ему стало известно о смерти артистки от однокашницы по ВГИКу. Женщина живёт по соседству с Зоткиной.

Нина Зоткина родилась 23 декабря 1951 года в Пензе. За время работы в кино она снялась в 21 картине. Артистка получила премии фестивалей в Праге и Донецке за роль в мелодраме «Двое в пути» (1973), где сыграла главную героиню Ольгу Чумакову.

Ранее на станции метро «Текстильщики» в Москве умер учёный-физик Владлен Ройфе. Ему стало плохо, он скончался до приезда врачей. Причины смерти пока неизвестны.

29 марта в столице от последствий инфаркта скончался 53-летний лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий. С февраля у мужчины начались проблемы со здоровьем: сначала он перенёс коронавирус, а 26 марта, через три дня после дня рождения, у музыканта случился инфаркт и он впал в кому.

Как писал NEWS.ru, главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко ушла из жизни после тяжёлой болезни. Ей было 74 года.