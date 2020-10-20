Актриса Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни

https://static.news.ru/photo/75e3e666-12af-11eb-afff-fa163e074e61_660.jpg Ирина Скобцева Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Народная артистка РСФСР и жена режиссёра Сергея Бондарчука Ирина Скобцева скончалась в возрасте 93 лет.

Смерть актрисы подтвердили в аккаунте Instagram кинокомпании Федора Бондарчука.

О причинах смерти актрисы не сообщается.

Скобцева сыграла в более чем 60 фильмах, в том числе и в знаменитой картине супруга «Война и мир». Во время съёмок этого фильма, в котором она исполнила роль светской красавицы Элен Безуховой, у них с Бондарчуком появились дети - Алёна и Фёдор.

Она также снялась в таких картинах как «Они сражались за Родину», «Любовь земная», «Мэри Поппинс, до свидания!» и других. С 1970 года вместе с Сергеем Бондарчуком вела актёрскую мастерскую во ВГИКе.

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