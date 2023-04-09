Актер из фильма «Маленькая Вера» умер вслед за женой Актер и режиссер Александр Негреба умер вслед за женой в возрасте 61 года

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Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Александр Негреба умер на 62-м году жизни, сообщает портал «Ревизор». По его данным, он умер во сне в ночь на 7 апреля, через две недели после смерти на 54-м году жизни супруги, актрисы Елены Копцевой-Негреба.

Источники портала назвали вероятной причиной смерти артиста онкологическое заболевание. Негреба долгое время боролся с раком легких.

Артист родился в 1961 году в Харькове, в 1982 году окончил ГИТИС, в 1995 году стал членом Союза кинематографистов России. В кино Негреба сыграл более десяти ролей. Самой известной для него стала роль старшего брата героини фильма «Маленькая Вера» (1988). Как кинорежиссер он совместно с Олегом Борецким снял фильм «За день до...» (1991).

Ранее сообщалось, что на 86-м году ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев. Ведущий артист театра «Ленком» работал в труппе на протяжении почти 60 лет — с 1967 года. Зрителям он был знаком по таким работам в кино, как «Олигарх», «Досье детектива Дубровского», «Поминальная молитва», «Самый последний день», «Убить дракона» и «Баллада о старом оружии».