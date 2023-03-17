Zara окончательно закроет более половины магазинов в России El País: руководство Zara окончательно закроет 269 магазинов в России

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Компания Inditex, владеющая брендом Zara, в ближайшее время окончательно закроет 269 магазинов одежды в России, пишет El País. По данным издания, всего на территории РФ открыто 514 точек бренда. По данным специалистов, стоимость инвестиций в семи российских дочерних компаниях Inditex по итогам 2022 года обесценилась на €2,211 млрд.

Обозреватели издания напомнили, что об уходе с российского рынка компания объявила еще в октябре 2022 года. Сейчас права и активы на 245 магазинов Zara будут переданы группе Daher.

После завершения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex, — рассказали в самой Inditex.

Ранее сообщалось, что компания Inditex готова вернуться в Россию, если ситуация в стране изменится. Генеральный директор Оскар Гарсиа Масейрас при этом подчеркнул, что такого не случится в краткосрочной перспективе. Он добавил, что в случае возвращения Inditex будет осуществлять свою деятельность в «собственных форматах» с Daher в качестве франчайзи.