Владелец Zara назвал условие для возвращения в Россию FT: испанская группа Inditex готова вернуться в Россию при изменении ситуации

Фото: Altan Gocher/Global Look Press

Магазин Zara

Владелец бренда Zara испанская группа Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, заявил, что готов вернуться в Россию, если ситуация в стране изменится, сообщает газета Financial Times. Генеральный директор компании Оскар Гарсия Масейрас при этом подчеркнул, что это не произойдет в краткосрочной перспективе. Он добавил, что в случае возвращения Inditex будет осуществлять свою деятельность в «собственных форматах» с Daher в качестве франчайзи.

Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась — и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе — мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаем Daher Group, — сказал Масейрас.

В октябре прошлого года российское подразделение компании было продано ливанской Daher group. Inditex также владеет брендами Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho.

Ранее стало известно, что австрийская ювелирная компания Swarovski полностью прекратит свою деятельность в России. Об этом заявил гендиректор Алексис Назард в интервью журналу Trend. При этом точного срока, когда это произойдет, он не назвал. Свою деятельность в России компания Swarovski приостановила в марте прошлого года. Тогда были закрыты магазины на территории страны и временно прекращена онлайн-продажа продукции.