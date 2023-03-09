Известный ювелирный бренд решил уйти с российского рынка Гендиректор Swarovski объявил о полном уходе компании из России

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Австрийская ювелирная компания Swarovski полностью прекратит свою деятельность в России, заявил ее гендиректор Алексис Назард в интервью журналу Trend. При этом точного срока, когда это произойдет, он не назвал.

Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]. — сказал Назард.

Он добавил, что процесс ухода компании с российского рынка будет осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, в том числе введенными в отношении РФ экономическими санкциями и другими торговыми ограничениями.

Свою деятельность в России компания Swarovski приостановила в марте прошлого года. Тогда были закрыты магазины на территории страны и временно прекращена онлайн-продажа продукции.

Ранее сообщалось, что французский ретейлер спортивных товаров Decathlon решил полностью продать бизнес в России. Из 57 магазинов на территории РФ на конец января текущего года осталось 28. Все они закрыты, поставки товаров в Россию приостановлены. Компания ищет покупателя на свои активы в РФ.