Отели Москвы обогнали по популярности парижские и лондонские гостиницы

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Отели Москвы восстановили свою обычную загрузку несмотря на то, что въезд в страну для иностранных туристов до сих пор закрыт. В I квартале заполняемость столичных гостиниц достигла 53–70%. По популярности Москва обогнала Лондон, Мадрид и Париж. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Cushman & Wakefield.

Загрузка качественных отелей Москвы по итогам первого квартала 2021 года в среднем достигла 53,6%, что всего на 1,5 процентного пункта ниже, чем год назад, — говорится в аналитическом докладе.

В марте отели были заполнены на 59,5%, что на 24,9 п. п выше, чем в том же месяце 2020 года, но на 11,4 п. п ниже, чем в 2019 году. Несетевые гостиницы Москвы были загружены на 80–90%.

Быстрее всего в Москве восстанавливаются отели уровня «четыре звезды», активно привлекающие туристов из регионов. При этом отельерам пришлось пересмотреть ценовую политику: тариф в четырёхзвёздочных отелях в I квартале был в среднем 5,2 тысячи рублей за ночь, что на 16,2% ниже, чем годом ранее. В бюджетных отелях цены снизились на 26%, до 2,4 тысячи рублей.

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, иностранцы обеспечивали около 50% турпотока в Москву, и их не смогут полностью заменить туристы из регионов, предпочитающие недорогие номера. Он также отметил, что число приезжающих в столицу школьных групп сократилось на 70%, а деловых туристов — на 50%.

В Лондоне средняя загрузка отелей в I квартале составила 13%, в Париже — 9%, в Мадриде — 16%.

Ранее сообщалось, что доля запросов на внутренние направления в 2020 году в связи с пандемией достигла 70%, в то время как годом ранее запросы по внутренним и международным направлениям были примерно равны. Самыми востребованными направлениями для поездок внутри России за прошедший год стали Краснодарский край, Крым, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Всплеск интереса наблюдается не только на известных, давно существующих морских и горных курортах. Люди открывают для себя и другие направления в поисках нового опыта: отправляются в небольшие сёла, чтобы погрузиться в местный быт; едут на Север, чтобы восхититься северным сиянием; останавливаются в кемпингах и глэмпингах, чтобы быть ближе к природе, компенсируя месяцы вынужденного сидения по домам.