Юрист оценил шансы Росатома отсудить компенсацию у Финляндии Юрист Исполинов: Росатом имеет шансы отсудить компенсацию у Финляндии за строительство АЭС «Ханхикиви-1»

Фото: Vesa Moilanen via imago-images.de/Global Look Press

Российская госкорпорация «Росатом» имеет шансы отсудить компенсацию у Финляндии за проект по строительству АЭС «Ханхикиви-1», который финны прервали, сообщил доктор юридических наук Алексей Исполинов. Госкорпорация может сослаться на соглашение о защите иностранных инвестиций, объяснил он в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

У Москвы есть неплохие шансы: соглашение между Россией и Финляндией о защите иностранных инвестиций действует, и на его основании можно достигнуть результата в арбитраже. Мы применим здесь точно такую же схему, как акционеры ЮКОСа в арбитражных разбирательствах с Россией, — сказал Исполинов.

Выйти из соглашения в одностороннем порядке финская сторона не сможет, так как оно обязывает отвечать по этому спору, добавил юрист.

О том, что Росатом выставит Финляндии счёт за расходы, потраченные на нереализованный проект по строительству АЭС «Ханхикиви-1», сообщал гендиректор компании Алексей Лихачёв. Он подчеркнул, что шансы вернуть эти средства высоки и Росатом имеет успешный опыт в решении подобных вопросов.

Ранее финская энергетическая компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на постройку АЭС «Ханхикиви-1». Власти Финляндии подали заявку на строительство атомной станции в 2015 году. Однако в мае процесс был прерван окончательно после расторжения контракта Fennovoima с Росатомом.