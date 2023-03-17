Заблокированные ранее пункты выдачи Wildberries открылись

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Руководство маркетплейса Wildberries открыло все остававшиеся заблокированными пункты выдачи заказов в России, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. По словам представителя Wildberries, речь идет о 15 ПВЗ.

Онлайн-платформа разблокировала заблокированные ранее пунктов выдачи заказов и возобновила сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты, — сказал собеседник агентства.

15 марта сразу несколько пунктов выдачи Wildberries не открылись в Бурятии и Забайкальском крае. В Сети появились кадры из закрытых отделений. На дверях в некоторых пунктах выдачи висят объявления о том, что ПВЗ не заработают, пока сотрудникам не выплатят зарплату. Позднее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство подключилось к разрешению ситуации с забастовками работников маркетплейса.

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» готовятся внести законопроект о запрете одностороннего изменения договоров, которые есть у маркетплейсов, включая Wildberries. Первый замглавы комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев рассказал, что юристы изучают, нарушило ли руководство Wildberries российский закон. Если да, Госдума направит официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.