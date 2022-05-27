Wella ушла с российского рынка «Коммерсант»: производитель косметики Wella ушла с российского рынка

Фото Alexander Legky/Global Look Press

Производитель косметики Wella Company объявила об уходе с российского рынка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании, в котором она уведомила о своём решении своих партнёров. Представители компании отметили, что в России больше не будет доступна продукция под брендом Wella, а права собственности на бизнес переданы местной команде топ-менеджеров.

Почти вся продукция Wella поставлялась на рынок из-за рубежа. В бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания, с которой работали салоны, продукция компании занимала 40 процентов, — рассказала изданию омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова.

Отмечается, что из-за ухода компании у владельцев салонов красоты могут возникнуть проблемы. Несмотря на это, представители отрасли уверены, что долю рынка Wella может занять российская компания Estel.

Глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок, который занимается продвижением турецкого бизнеса в РФ, ранее рассказал, что некоторые турецкие бренды одежды планируют выйти на российский рынок. Отмечается, что компании уже ведут переговоры с российскими операторами в этой области. Речь идёт об брендах adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Всего планируется открыть более 100 торговых точек в Москве и регионах.